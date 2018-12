Lampersdorf

Kein Schwibbogen sorgt für weihnachtliche Stimmung, und auch während des übrigen Jahres bleiben die Fenster hier dunkel: Kein Zweifel, die Wohnung über der Feuerwehr in Lampersdorf steht leer. Die Lage kann dafür kaum ein Grund sein, denn das Gebäude steht ruhig am Ortsrand, dazu kommt die Nähe zu Oschatz, zu Bahnhof, Autobahn und Bundesstraße 6. Warum dort dennoch niemand wohnt, treibt auch Uwe Raschke vom Ortschaftsrat um. Zur jüngsten Sitzung des Wermsdorfer Gemeinderates sprach er die Situation an. „Was passiert mit der Wohnung in der Feuerwehr?“, wollte er wissen. Diese stehe seit Jahren leer. Er vermute, dass die Räume mittlerweile nicht mehr richtig attraktiv seien. „Vielleicht sollte man mal etwas an der Wohnung machen“, so sein Vorschlag.

Bürgermeister: Wir haben ein Interesse an der Vermietung

Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) verwies auf die Ausstattung mit Nachtspeicheröfen, die als Heizung mittlerweile an Beliebtheit verloren haben. „Wir müssen überlegen, in welchem Verhältnis Veränderungen stehen“, gab er zu bedenken, versicherte aber auch: „Wir haben ein Interesse an der Vermietung.“ Der Wermsdorfer Bauamtsleiter Thomas Keller sagte, es gebe durchaus immer wieder Interessenten für die Wohnung. „Warum springen die Leute ab? Die Wohnung wird nicht besser, wenn sie leer steht“, meinte Uwe Raschke und regte an, auf die Mieter einzugehen, um mögliche Wünsche für die Wohnung zu erfragen. „Das würde mich auch interessieren“, pflichtete Gemeinderat Jenö Kunfalvi ( SPD) ihm bei. Allein die Tatsache, dass sich die Wohnung über den Räumen der Feuerwehr befindet, in denen Treffen und Veranstaltungen stattfinden, könnte es nicht sein. „Wer sich die Wohnung anschaut, weiß doch vorher schon, dass die Feuerwehr im gleichen Haus ist“, fügte Kunfalvi hinzu.

Bürgermeister Matthias Müller schlug vor, eine Besichtigung gemeinsam mit dem Ortschaftsrat durchzuführen, um Ideen zu sammeln, wie das Objekt attraktiver werden könnte. „Wir müssen aber immer mögliche Investitionskosten im Verhältnis zu den Mieteinnahmen sehen“, gab er zu bedenken.

Von Jana Brechlin