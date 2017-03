In dem Wohnblock, in dem am Montagabend in Dahlen ein Feuer ausbrach, sind drei Wohnungen vorläufig nicht bewohnbar. Brandursachenermittler untersuchen noch, weshalb es zu dem Feuer kam. Insgesamt 29 Kameraden der Feuerwehren aus Oschatz und Dahlen rückten zu Löscharbeiten an.