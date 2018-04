Kultur - Wolf Junghannß liest in der Oschatzer Bibo aus seinem utopischen Roman

Jetzt ist er endlich in der Heimat zu hören. Im vergangenen Jahr stellt Wolf Junghannß in Oschatz sein Buch vor. Der utopische Roman aus der Feder des Oschatzers ist ein Erstlingswerk. Eigentlich ist Wolf Junghannß den meisten Oschatzern als Roger Whittaker-Double bekannt. Mit dem Titel des Südafrikaners hat sich Junghannß in den vergangenen Jahren in die Herzen der Sachsen gesungen. Jetzt will er sich mit seinem Buch „Warum gerade wir?“ in die Herzen der Oschatzer lesen. „Ich freue mich, dass es endlich die Gelegenheit gibt hier vor heimischen Publikum zu lesen“, so Wolf Junghannß. In den vergangenen Monaten hatte er bei verschiedensten Auftritten Lesestücke aus seinem Buch mit Musikstücken gekoppelt. „Diese Mischung ist bei den Leuten total gut angekommen“, so Wolf Junghannß. Auf ein volles Haus hoffen auch die Mitarbeiterinnen der Oschatzer Stadtbibliothek. Die haben nämlich am kommenden Mittwoch, dem 18. April die Lesung mit Wolf Junghannß organisiert. Sie freuen sich nicht nur auf die utopischen Passagen aus dem Roman von Junghannß, sondern auch auf die autobiografischen Textstellen. Junghannß hat mit seinem Buch auch seine musikalische Biografie aufgearbeitet. Die Lesung beginnt am 18. April, 19.30 Uhr in der Stadtbibo. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Von Hagen Rösner