Wermsdorf

Barocke Kulisse für die größten Hits aller Zeiten: Das versprach am Sonnabend das Yesterday Festival auf Schloss Hubertusburg. Statt Rondò Veneziano teilten sich diesmal dort Bands aus den 1960er- und 1970er-Jahren die Bühne, statt barocken Klängen gab es die Pop- und Rock- Musik dieser Dekaden zu hören.

Das gefiel: Die Besucher, die sich gern an das Gestern zurückerinnerten, schwelgten bei Hits wie „Baby Come Back“, „Soley Soley“, „Mississippi“, „Sugar Baby Love“ oder „Moviestar“. Jeweils knapp eine Stunde gehörte die Bühne Pussycat, Middle of the Road, Harpo, The Equals und The Rubettes. Die bewiesen, dass sie keine One-Hit-Wonder waren, sondern abendfüllend unterhalten können.

Friedliche Atmosphäre

Über 2000 Karten waren für das Spektakel verkauft worden, bei dem das Wetter mitspielte, so dass sich der Schlosshof mit ausgelegten Decken in ein Open-Air-Festivalgelände verwandeln konnte. Mitten im Getümmel: Bürgermeister Matthias Müller (CDU), leger im Hemd und sichtlich zufrieden über die friedliche Atmosphäre, bei der sich die mehrheitlich älteren Besucher in ihre Jugend zurückversetzten.

Von Manuel Niemann