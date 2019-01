Oschatz

Vor 20 Jahren kam der erste Band der Harry-Potter-Serie auf den deutschen Buchmarkt. In den folgenden zehn Jahren verkaufte sich das Buch 100 Millionen-Mal. Wie lautet die Bilanz nach zwei Jahrzehnten? Ist Harry Potter ein alter Hut? In Oschatz gibt es auch nach 20 Jahren noch eine starke Fangemeinde. Sie traf sich am Mittwochabend in der Oschatzer Bibliothek, um sich über die Romanhelden auszutauschen, über die Differenzen zwischen Buch und Film zu debattieren und in einem Quiz altes Wissen über die Potters und die Zauberwelt aufzufrischen.

„Wir haben die Potterbücher verschlungen“

Die Idee zu diesem einzigartigen Oschatzer Harry-Potter-Abend stammt von den beiden Oschatzer Potter-Fans Anja Seidel und Janett Rohnstock. Sie kamen beim vergangenen Neujahrsempfang der Stadt Oschatz zu diesem Thema ins Gespräch, ersannen die Idee und luden dann zum Potterabend ein, unterstützt von der Stadtbibliothek und der Oschatzer Buchhandlung Roscher.

Der sprechende Hut entscheidet in welches haus die Gäste kommen Quelle: Hagen Rösner

„Wir haben die Potter-Bücher damals verschlungen. Haben dann auch immer mit anderen über Handlungsverläufe und Personencharaktere diskutiert und haben dann festgestellt, dass man damit einen ganzen Abend zubringen kann“, so Anja Seidel und Janett Rohnstock. In Vorbereitung hatten sie die Bibliothek entsprechend dekoriert, Butterbier aufgefahren und einen sprechenden Hut gebastelt. „Für den sprechenden Hut haben wir übrigens zu 100-Prozent eine alte Oschatzer Allgemeine recycelt, den Tagespropheten von Oschatz“, schmunzelt Janett Rohnstock.

20 Fans von der literarischen Idee begeistert

20 Oschatzer Harry-Potter-Fans ließen sich auf die Veranstaltungsidee ein, wurden vom „Sprechenden Hut“ in die vier Häuser der Hogwarts-Zauberschule zugewiesen, sammelten mit beim Quiz Punkte oder lauschten Geschichten aus der Potter-Serie. Anja Seidel agierte dabei in der Rolle von Professor Minerva McGonagall und Janett Rohnstock schlüpfte in der Rolle von Professor Sybill Trelawney. Der Junge mit den magischen Fähigkeiten begeistert noch heute die Menschen. Zu den Gästen gehörten Potter-Fans der ersten Stunden, die sich eine Nacht vor der Oschatzer Buchhandlung um die Ohren geschlagen hatten, um schnell an neuen Lesestoff zu kommen, aber auch junge Leseratten, die noch Babys waren, als der Zauberlehrling erschaffen wurde. „ Harry Potter ist in den letzten Jahren wieder zu einem Begriff geworden, weil gerade eine neue Generation den Romanhelden entdeckt“, sagt Alexandra Roscher von der gleichnamigen Oschatzer Buchhandlung. Gefragt seien auch die neusten Werke der Autorin Joanne K. Rowling „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“. Inzwischen ist auch die illustrierte Ausgabe des ersten Potter-Bandes im Handel erhältlich.

Die Freude über Bertie Botts Bohnen mit Popelgeschmack hielt sich offenbar in Grenzen. Quelle: Hagen Rösner

Mit außerordentlich umfangreichem Wissen über die Zauberer-Geschichten konnte Victoria Rivero glänzen, die als Hermine Granger erschienen war. Sie durfte sich über das Buch über die Potterfilme freuen. Dieses Buch gibt es nur in London bei einer Studitour. Gesponsert hatte dieses Buch Anja Seidel.

Für Bibliotheksleiterin Eleonore Reichel ist der Potter-Abend der Beweis, dass es in Oschatz ein großes Bedürfnis gibt, sich über Literatur auszutauschen. Weitere Themenabende zu beliebten Autoren oder Romanzyklen könnten in der kommenden Zeit folgen.

Von Hagen Rösner