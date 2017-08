Zaußwitzer bekommen Geld vom Landkreis für neues Feuerwehrauto

Zaußwitz. Wann die Zaußwitzer Feuerwehr ihren 35 Jahren alten LO außer Dienst stellen kann, ist noch nicht klar. Seit Donnerstag ist jedoch sicher, dass dieser Tag näher rückt.

Frank Breitfeld, Leiter des Ordnungsamtes beim Landratsamt Nordachsen übergab in Zaußwitz den Fördermittelbescheid für die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges an Bürgermeister David Schmidt (parteilos). Dabei handelt es sich um einen Festbetrag in Höhe von 120 000 Euro. Wie der Bürgermeister erläuterte, sind die Eigenmittel der Kommune im Doppelhaushalt 2017/18 eingeplant.

Angesicht dieser Förderung hat jetzt jedoch weder die Gemeinde noch die Zaußwitzer Wehrleitung Gelegenheit sich zurückzulehnen. Das machte der stellvertretende Kreisbrandmeister Karsten Saack deutlich. „Ihr habt jetzt eine Menge Arbeit“, sagte er und meinte damit, dass nun ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellt werden muss. Erst wenn klar sei, was das neue Fahrzeug können soll und wie es dafür ausgestattet wird, könne die Gemeinde die Ausschreibung veröffentlichen.

Zaußwitzer Kameraden sind erleichtert

Darauf, das alte Fahrzeug aus den Zittauer Robur-Werken abgeben zu können, reagierten die anwesenden Zaußwitzer Kameraden mit Erleichterung. „Die Zahl derer, die mit diesem Gerät ohne Lenkhilfe umgehen können und wollen, hält sich in engen Grenzen“, sagte Steffen Haupt. Junge Leute könne man mit dieser Technik ganz sicher nicht zum Dienst in der Feuerwehr animieren.

Karsten Saack erörterte am Rande der Fördermittelübergabe mit David Schmidt die Möglichkeiten, ein Feuerwehrfahrzeug in einem Los oder getrennt nach Fahrgestell und Aufbauten auszuschreiben. So oder so müssen die Zaußwitzer Kameraden wahrscheinlich noch über ein Jahr darauf warten, dass ihr neues Mannschaftslöschfahrzeug auf dem Hof beziehungsweise in der alten, umgebauten Scheune steht.

Fördergeld für Löschwasserzisterne in Ganzig

Frank Breitfeld gelang es an diesem Nachmittag den Liebschützberger Bürgermeister zu überraschen, denn er hatte noch einen zweiten Fördermittelbescheid mitgebracht. Das Landratsamt stellt 75 Prozent der Kosten für die Löschwasserzisterne in Ganzig zur Verfügung. Sie soll zirka 60 000 Euro kosten.

Von Axel Kaminski