Collm-Region

Von einem „normalen, ruhigen Silvester“ spricht Steffen Manske, stellvertretener Leiter des Polizeireviers Oschatz, im Rückblick auf den Jahreswechsel. Eine Ausnahme stellten die zerstörten Briefkästen in Wellerswalde, Lampertswalde und Gaunitz dar. Seiner Kenntnis nach gäbe es zwar Möglichkeiten, die Briefkästen gegen das Einwerfen von Böllern zu sichern, aber offensichtlich sei das hier nicht erfolgt. Außerdem sei die Polizei auch zu leichten Körperverletzungen gerufen worden, aber diese hätten sich nicht im öffentlichen Raum abgespielt und somit seien davon keine Gefahren für Außenstehende ausgegangen.

Container in Wermsdorf wurden vermutlich in Brand gesteckt

Eine Sachbeschädigung registrierte man auch in der Wermsdorfer Gemeindeverwaltung. „An der alten Turnhalle sind zwei Müllcontainer abgebrannt“, erläutert Bauamtsleiter Thomas Keller. Vermutlich sei ein Behälter durch Feuerwerkskörper in Brand gesteckt worden, worauf das Feuer auf den zweiten übergriff. „Ich würde in diesem Zusammenhang nicht von einem Brand, sondern von einer Detonation sprechen“, präzisiert der Wermsdorfer Wehrleiter Carsten Köhler diese Angaben. Wegen dieses Vorfalls seien die Kameraden nicht ausgerückt. Dennoch mussten sie am Neujahrsmorgen zum Einsatz, weil sie die Oschatzer Wehr beim Bekämpfen des Brandes auf dem Gelände der Waagenfabrik unterstützten.

Ruhig ging es dagegen in der Gemeinde Naundorf zu. Nach gestrigen Angaben aus dem Rathaus mussten weder die Wehren der Gemeinde ausrücken, noch seien in der Verwaltung Sachschäden gemeldet worden. Bis auf die erwähnten Postbriefkästen sind auch in der Liebschützberger Gemeindeverwaltung keine weiteren Schäden bekannt geworden.

Ruhiger Jahreswechsel in Dahlen

„Bei uns ist der Jahreswechsel ganz normal und ruhig abgelaufen“, sagt Dahlens Bürgermeister Matthias Löwe (WHD). „Es gab keine Zerstörungen oder Schäden, die man sonst mit Silvester in Verbindung bringt. Das ist auch schön so, wir hatten auch schon andere Jahre.“ Besondere Vorkehrungen werden in der Heidestadt nicht getroffen, allenfalls ein paar Behältnisse aus Plastik werden für die letzte Nacht des Jahres abgenommen.

Caveritzer beräumen Straßen selbst

Gar kein Aufwand für die mitunter lautstarke Verabschiedung vom alten Jahr muss die Gemeindeverwaltung Cavertitz betreiben. „Ich denke hier im ländlichen Raum haben die Menschen noch ein anderes Verständnis. Als ich am 1. Januar durch den Ort gefahren bin, war schon nicht mehr zu sehen, dass Silvester war. Wenn geknallt wurde, räumen die Menschen alles selbst weg. Ich bin froh, dass die Leute hier so ticken“, sagt Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Auch die Mitarbeiter des Bauhofs meldeten nach ihren Kontrollen keine Vorkommnisse. „Bei uns verlief Silvester eben ganz normal.“

Keine Zwischenfälle in Mügeln

Ohne Zwischenfälle verlief auch die Silvesternacht in Mügeln. „Die Feuerwehren konnten in ihren Gerätehäusern verbleiben“, sagt Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) – nicht ohne Grund: Zuletzt mussten die Kameraden am Nikolaustag und ersten Weihnachtsfeiertag ausrücken, weil jeweils Carports lichterloh brannten (die OAZ berichtete). Vermutet wurde in beiden Fällen Brandstiftung. „Die Stimmung in der Bevölkerung ist nach den Autobränden auf Vorsicht eingestellt“, so Ecke. „Viele sind verunsichert und wissen nicht, ob die Brände gelegt worden sind.“ Um die Ermittlungsarbeit der Polizei nicht zu behindern, habe er bislang von weiteren Nachfragen abgesehen. „Trotz alledem ist Wachsamkeit geboten“, sagt er.

Von Manuel Niemann und Axel Kaminski