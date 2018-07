Schirmenitz

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Schlägerei bei einem Fest in Schirmenitz in den frühen Morgenstunden des 24. Juni, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Nach Angaben der Beamten kam es bei dem Fest, das Auf dem Berg, stattfand, zuerst zu einer verbalen Streit zwischen drei Männern und dem später Geschädigten. Als dieser die Veranstaltung verlassen wollte, wurde ihm laut Polizei von einem der drei Tatverdächtigen ein Bein gestellt, so dass er gegen ein Eisengeländer fiel und sich bei diesem Stur schwere Verletzungen zuzog.

Schläger durch Passanten vertrieben

Anschließend sollen die drei Tatverdächtigen ihrem Opfer weitere Verletzungen zugefügt haben. Das Ganze soll sich an diesem Sonntag zwischen 1 und 1.30 Uhr abgespielt haben. Schließlich hätten Passanten die drei Schläger vertrieben.

Die Polizei sucht nun Zeugen – insbesondere die Passanten – , die Angaben zu der Schlägerei und vor allem zu den drei Tatverdächtigen machen können.

Zeugen können sich persönlich im Polizeirevier Oschatz oder unter Tel. 03435/6500 melden.

Von OAZ