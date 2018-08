Collm-Region

Der 6. Landesfeuerwehrtag in Görlitz wurde mit Feuerwehrmeile, Wettkämpfen und Musik ausgestattet, die 15. Delegiertenversammlung des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen war Teil dieser Veranstaltung. Der komplette alte Vorstand wurde von den 202 Delegierten abgewählt.

Der neue Vorstand besteht aus dem Dresdener Feuerwehrchef Andreas Rümpel, der den langjährigen Vorsitzenden Karsten Saack aus Oschatz ablöst. Zum neuen Vorstand gehören Ingolf Höntsch (Kreisfeuerwehrverband Bautzen), der Görlitzer Feuerwehrchef Uwe Restetzki und Gunnar Ullmann (Kreisfeuerwehrverband Erzgebirge). Somit besteht der neue Vorstand aus drei Beamten der Berufsfeuerwehr und einem Ehrenamtlichen aus dem Erzgebirge. Neben Karsten Saack musste dessen Stellvertreter Frank Reichel aus Lampersdorf das Feld räumen. Obwohl der neue Vorsitzende Andreas Rümpel gegenüber der LVZ von einem kameradschaftlichen Miteinander sprach, sei nicht alles so kameradschaftlich verlaufen, bedauert Frank Reichel. Sein Vorwurf: Viele Kreisverbandsvorsitzende wurden im Vorfeld beeinflusst.

Vorwurf der Untätigkeit

Viel mehr als das schmerzt Reichel jedoch, dass dem alten Vorstand Untätigkeit vorgeworfen wurde. Und das sei definitiv nicht der Fall. „Wir haben uns in vielen Bereichen stark gemacht. So konnten sich alle Gäste in Görlitz von den Wettbewerben überzeugen. An diesem Wochenende fanden die 13. Landesmeisterschaften im Feuerwehrsport, welcher auf höchstem Niveau abgelaufen ist, statt. Sportler aus Sachsen haben hier sehr gute Ergebnisse erzielt. So wurden die Kameraden aus Taura als erfolgreichste Mannschaft geehrt.“ Beim Thema Feuerwehrmusik weist Frank Reichel auf den 6. Landesmusikausscheid in Wilsdruff hin, bei dem sich auch Staatsminister Roland Wöller von der Qualität der sächsischen Feuerwehrmusik überzeugen konnte. Zudem wurde das ENT (Einsatznachsorgeteam) nach zweijähriger Vorbereitungsphase 2017 gegründet. Hier wurde sehr eng mit dem sächsischen Innenministerium und der Unfallkasse Sachsen zusammengearbeitet.

Mit beiden Institutionen wurden auch die Verbesserung der Hinterbliebenenversorgung sowie die Entschädigung durch Unterstützungsleistungen bei Feuerwehrunfällen, bei welchen keine Entschädigungsansprüche nach dem SGB VII besteht, erarbeitet und zur Anhörung im September in den Sächsischen Landtag gebracht. Das war zuvor nicht der Fall. „Ebenfalls haben wir die 100-prozentige Lohnfortzahlung im Krankheitsfall angestrebt. Die Entscheidung hierfür ist so gut wie sicher. Das Thema hat sich der Innenminister nach vielen Gesprächen, die wir gemeinsam geführt haben, auf die Fahne geschrieben. Aktuell wird das Investitionspaket für die Feuerwehren umgesetzt. Als alter Vorstand haben wir die Schwerpunktthesen zur Sicherung eines zukunftsorientierten Feuerwehrwesens im Freistaat Sachsen dem Innenministerium übergeben. Auch die Zuarbeit an das Innenministerium für die Novellierung Sächsischer BRKG haben wir geleistet. Wir haben eine Kooperation mit Radio PSR in die Wege geleitet und mehr. Doch das wurde alles nicht mehr wahr genommen. Die Entscheidung war schon lange vor der Versammlung gefallen“, so Reichel.

Brandbrief sorgt für Unmut

Viele Anwesende waren nach der Delegiertenversammlung so überrumpelt, dass sie gefahren sind, ohne sich die Feuerwehrmeile oder die Wettkämpfe anzusehen. So auch Frank Dörschmann, Wehrleiter der Feuerwehr Mockrehna und Vorstandsmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz. „Wie hier im Vorfeld agiert wurde, ist unterstes Niveau. Die Verfasser des Brandbriefes, der zuvor verteilt wurde, wissen gar nicht, wovon sie reden. Hier haben sich Leute zu Wort gemeldet, die gar keine Ahnung haben – und alles, ohne zuvor gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Untätigkeit vorzuwerfen ist lächerlich. Der alte Vorstand hat jahrelang schwer gekämpft, um all das zu erreichen. Jetzt werden die Gelder nach diesem Kampf ausgeschüttet. Das verdanken wir dem alten Vorstand. Doch in zwei Jahren wird sich der neue Vorstand damit brüsten, obwohl es nicht sein Verdienst ist“.

Zudem kommt hinzu, dass gerade einmal fünf bis sechs Prozent der Kameraden des Landesverbandes in der Berufsfeuerwehr sind. Alle anderen sind Ehrenamtliche. Doch jetzt wird der Landesfeuerwehrverband von den Berufsfeuerwehrleuten geführt, die ganz andere Schwerpunkte setzen, als die Ehrenamtlichen es tun. Auch das macht Frank Dörschmann wütend.

Von Kristin Engel