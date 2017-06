Zschöllau. Auf dem Zschöllauer Berg ist man das Klettern gewöhnt. Deshalb freuen sich die Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte „Zwergenberg“ im Oschatzer Stadtteil Zschöllau über ihren neuen Kletterturm. Der wurde jetzt eingeweiht und von den Kindern in Beschlag genommen – nachdem der alte Turm vom Tüv gesperrt und abgebaut werden musste. Der neue Turm verfügt, wie der vorherige auch, über eine Wackelbrücke und fügt sich in das Gelände ein. Ferner verfügt er über eine Kletterwand und eine Stange zum Hochziehen und Hinunterrutschen. Er nutzt die Hanglage im großen Außenbereich der kleinen Tagesstätte und schafft damit ein anspruchsvolles Angebot für die kurzen Kletterer. So hilft das neue Spielgerät unter anderem dabei, die Motorik der Jüngsten zu schulen. Die Stadtverwaltung Oschatz hat nach Angaben von Sprecherin Anja Seidel für diese Anschaffung aus dem Haushalt knapp 9000 Euro investiert.

Für die vier Erzieherinnen, die sich im Zschöllauer Zwergenberg um 30 Kinder kümmern, steht indessen fest, dass der neue Kletterturm allen gefällt – denn die Kindergartengruppe „Schmetterlinge“ erklimmt ihn schon jetzt, die Krippenkinder aus der „Igel“-Gruppe werden künftig ihren Spaß an und auf dem Klettergerät haben.

Von Christian Kunze