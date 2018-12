Oschatz

Tim Hönicke und Claudia Müller wollen zurück in die Heimat. Über Weihnachten kamen sie nach Oschatz, um die Feiertage mit ihrer Familie zu verbringen. Seit fast sechs Jahren leben sie nun bereits in der Nähe von Stuttgart. Doch nun reicht es. Es ist Zeit, zurück zu kehren. „Wir fahren sechs Stunden bis hier her. Wir wollten zeitweise einfach mal etwas anderes sehen, mehr erleben. Uns war damals bereits klar, dass wir irgendwann zurück wollen. 2020 soll es nun so weit sein“, sagt Claudia Müller. Dann hat Tim Hönicke seine Meisterausbildung abgeschlossen. „Im Bereich Kfz war für mich zwar nichts geeignetes hier beim Rückkehrertag im Thomas-Müntzer-Haus dabei, aber dafür konnten wir viele interessante Gespräche unter anderem mit der Agentur für Arbeit Oschatz führen, die uns sehr weiter geholfen haben“, so Tim Hönicke. Neben diesem hatten noch 16 weitere Unternehmen einen Stand beim Rückkehrertag in Oschatz.

Einstellung im Beruf

Darunter auch Elektrobau Oschatz. „Wir konnten einige gute Gespräche führen. Wir sind bereits zum dritten Mal beim Rückkehrertag dabei und konnten nach den letzten zwei Aktionen immer jemanden einstellen“, sagt Michael Kromer von EBO zufrieden, denn schon im März wird sich ein Interessent vom diesjährigen Rückkehrertag bei ihm vorstellen. Zum ersten Mal präsentierte sich RST W. Sladeck. „Wir haben Stellen als Berufskraftfahrer zu vergeben. Leider konnten wir niemanden finden, aber wir konnten uns präsentieren. Auch das ist wichtig“, sagt Geschäftsführerin Anke Wogawa. Sie hat von dem Tag durch die Plakate in der Stadt und im Radio erfahren und sich noch kurzfristig dazu angemeldet. Auch im kommenden Jahr will sie die Möglichkeiten des Rückkehrertages erneut nutzen und auch so weiterhin für die Stellen werben. Ebenso wie die Mitarbeiter der K&S Seniorenresidenz Belgern, die ebenfalls einen Stand in Oschatz hatten. „Wir sind zum zweiten Mal dabei und suchen Pflegefachkräfte, und Pflegehelfer. Auch wir sind gerne im nächsten Jahr wieder mit dabei.“ Dieser positive Zuspruch stimmt die Organisatoren zufrieden.

Karriereperspektiven

Die Firmen der Region haben beim Nordsächsischen Rückkehrertag die Möglichkeit, sich an fünf Standorten ( Delitzsch, Torgau, Oschatz, Eilenburg, Schkeuditz) vorzustellen, ihre Angebote zu unterbreiten, Karriereperspektiven aufzuzeigen und als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen. Die Agentur für Arbeit hielt weitere Angebote, zum Beispiel auch ein Job-Angebot für den Lebenspartner des Rückkehrwilligen bereit. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WBG) des Landkreises Nordsachsen. „In diesem Jahr waren hier in Oschatz um die 50 Besucher. Das ist nicht schlecht, doch im vergangenem Jahr waren es noch einige mehr. Es ist ein gutes Angebot für diejenigen, die gerne zurückkommen möchten. Der klassische Rückkehrer packt natürlich nicht sofort seine Koffer. Es bedarf meistens eine Vorbereitungsphase von etwa einem Jahr.“, sagt Sachgebietsleiter Tilo Köhler-Cronenberg. „Die Resonanz zeigt uns, dass es sich lohnt, auch 2019 einen Rückkehrertag zu organisieren. Wir wollen dabei helfen, den Weg zurück nach Nordsachsen zu finden.“

Von Kristin Engel