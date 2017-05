Leuben. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, nach 17 Uhr, auf der Kreuzung Kirschallee/S 31 in Leuben. Dabei wurde eine Frau schwer und eine leicht verletzt. Beide steuerten die beteiligten Autos, einen Toyota und einen VW Polo. Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Toyota die Leubener Straße und wollte die Kreuzung überqueren. Die Fahrerin des VW war auf der S 31 aus Naundorf kommend in Richtung Mügeln unterwegs. Die Toyotafahrerin beachtete die Vorfahrt nicht und es kam zum Zusammenstoß. In dessen Folge kam der VW auf den Gleisen der Döllnitzbahn zum Stehen. Die fuhr am Samstag jedoch nicht. Der Toyota wurde in die Leubener Straße zurückgeschleudert. Die Unfallverursacherin konnte nach ambulanter Behandlung aus der Klinik entlassen werden. Die VW-Fahrerin wird im Krankenhaus behandelt. Feuerwehr und Rettungswesen kamen zum Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden.

Von pfü