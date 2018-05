Oschatz

Wie ist es um das deutsch-russische Verhältnis bestellt? Antworten auf diese Frage suchten gestern 50 Interessierte aus der Collm-Region gemeinsam mit dem Diplomaten und Ostbeauftragten der Bundesregierung, Andreas Peschke, dem Bundestagsabgeordneten Marian Wendt (CDU) und dem stellvertretenden Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung, Olaf Majer, der die Runde im „Gasthaus zum Schwan“ moderierte.

Wirtschaftssanktionen als Thema

Sehr detailliert wurde das Thema Russland, Ukraine und Deutschland diskutiert. Warum müssen bei den Wirtschaftssanktionen die mittelständischen Unternehmen leiden, während die großen Projekte wie der Erdgasleitungsbau nicht betroffen sind?, fragte der Oschatzer Bauingenieur Harry Eckert nach. In der Antwort schilderte Andreas Peschke für die Besucher die Zusammenhänge. „Um die Friedensbemühungen in der Ukraine zu unterstützen, gibt es Sanktionen für deutsche Firmen, die in erster Linie im Rüstungsbereich tätig sind. Davon sind die kleinen und mittelständischen Firmen im Osten gar nicht betroffen. Diese Firmen sind von den russischen Gegensanktionen betroffen, die die Einfuhr von Lebensmitteln oder Wirtschaftsgütern reglementieren“, stellt Peschke klar und fügt hinzu: „Wir würden die Sanktionen lieber heute als morgen beenden, wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen.“

Mit unterschiedlichem Maß?

„Wird mit unterschiedlichem Maß gemessen?“, fragte Hans-Günther Sirrenberg nach und führte die Eingliederung der Krim nach Russland und den Einmarsch der Türken in Syrien an. „Bei den einen gibt es Sanktionen, bei den anderen nicht. Das kann der Bürger nicht verstehen“, so Sirrenberg. „Da muss man sich die beiden Fälle sehr genau ansehen und wird dann feststellen, dass es erhebliche Unterschiede gibt“, erklärt Peschke. „Die Türkei hat unmittelbar mit den kriegerischen Handlungen aus Syrien zu tun. Die Türkei ist in einer anderen Situation als Russland. Es hat aus der Ukraine nie eine Bedrohung der territorialen Integrität Russlands gegeben. Der Fall liegt bei der Türkei anders“, so Peschke.

Thematisiert wurde von den Zuhörern auch die Konzentration von Nato-Truppen an der Grenze zu Russland und ob dies nicht als Provokation Russland gegenüber gesehen werden könnte. „Deutschland bestimmt die Politik gegenüber Russland ja nicht allein. Wir müssen auch das Sicherheitsbedürfnis der baltischen Staaten berücksichtigen. Die haben ja eigene historische Erfahrungen mit ihrem Nachbarn im Osten gemacht und fordern als Nato-Mitglieder auch Schutz“, so Peschke.

Stimmkarten für Besucher

Interaktiv konnten die Gäste des Forums auch mit roten oder grünen Stimmkarten zur Russlandpolitik abstimmen. „Haben sie das Gefühl, dass wir in Deutschland nicht genügend Verständnis für die russischen Probleme aufbringen?“, fragte Moderator Olaf Majer in die Runde und sah durchgehend rote Karten. Grün gab es dagegen auf die Frage von Andreas Peschke: „Glauben Sie, dass es richtig ist, den begonnenen Dialog mit Russland fortzusetzen?“

Der Bundestagsabgeordnete Marian Wendt sprach sich nicht nur für einen Dialog mit der russischen Regierung aus, sondern auch auf kleinen Ebenen. „Wir müssen auf allen Ebenen miteinander im Gespräch bleiben und Kontakte pflegen“, appellierte Marian Wendt. Dazu wird es in den kommenden Jahren auch ausdrückliche Unterstützung aus dem Auswärtigen Amt geben. „Wir haben in den Jahren nach der Wende eine einzigartige Beziehung zu Russland aufgebaut. Es gibt hunderte Städtepartnerschaften auch in Sachsen nach Russland. Die sollen weiter intensiv gepflegt werden“, versprach Osteuropa-Experte Peschke. Auch die Kooperation auf anderen Ebenen wie beispielsweise im Unibereich oder im schulischen Bereich soll in den kommenden Jahren unterstützt werden.

Oschatzer Joint Venture

Den aufschlussreichen Gesprächsabend beendete der ehemalige Oschatzer Geschäftsführer der Firma Glasseide, Wilfried Queißer mit einem mutmachenden Beispiel: „Wir haben mit der Glasseide vor Jahren ein Joint Venture mit einem russischen Unternehmen gestartet. Diese Beziehungen dauern bis heute freundschaftlich an, sowohl auf der persönlichen als auch auf der geschäftlichen Ebene.“

Von Hagen Rösner