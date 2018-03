Zwei Autos krachen bei Mügeln zusammen

Mügeln. Die Ortsumgehung Mügeln musste am Mittwochmorgen wegen eines Unfalls kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen 6 Uhr hatte eine Fahrzeugführerin, die von Mügeln aus in Richtung Niedergoseln unterwegs war, rund 100 Meter hinter dem Abzweig zur Tankstelle auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verloren. Dabei rutschte sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wurde von der Polizei mit zirka 10 000 Euro angegeben.

Die Freiwillige Feuerwehr wurde gegen 7.15 Uhr alarmiert, um ausgelaufene Flüssigkeiten beseitigen. „Es handelte sich um ziemlich große Mengen von Betriebsmitteln, die dort ausgelaufen waren“, erläuterte Einsatzleiter Felix Hönicke. Da das Granulat nicht nur die Betriebsmittel, sondern auch andere Flüssigkeiten aufnehme, sei solch ein Einsatz bei Regen oder Schnee auf der Fahrbahn relativ aufwändig. Außerdem würden sich die Betriebsflüssigkeiten der beschädigten Autos bei so viel Feuchtigkeit weit auf der Fahrbahn ausbreiten. Die Mügelner Wehr sei mit zehn Kameraden und drei Fahrzeugen im Einsatz gewesen. Gegen 9 Uhr habe der Einsatz abgeschlossen werden können.

Von LVZ/Hörügel