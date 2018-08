Oschatz

Am 26. August heißt es in Oschatz „Sport frei“ für das zweite Oschatzer Familiensportfest. Nach der Premiere im vergangenen Jahr hofft jetzt das Vorbereitungsteam auf einen weiteren Besucheransturm. Dabei konnte sich schon die Erstauflage von 2017 sehen lassen. Damals besuchten etwa 300 Oschatzer das 1. Familiensportfest, von denen etwa 80 Teilnehmer die Bedingungen für das Sportabzeichen erfüllten. Mit im Boot beim Erwerb des Sportabzeichens ist der Kreissportbund Nordsachsen. Der hatte sich damals vor allem um die Überprüfung der Normen und die Erstellung der notwendigen Dokumente gekümmert. „Für mich ist es erstaunlich, dass bei der Veranstaltung viele Leute die Bedingungen für das Goldene Sportabzeichen erreicht haben“, so Caroline Manthey vom Kreissportbund.

Unternehmen aus der Region unterstützen

Auf dieser Basis soll in diesem Jahr aufgebaut werden. Schon seit Wochen planen die Initiatoren, zu denen unter anderem Sport Hanel, SV Fortschritt Oschatz, die Schulsportvereinigung der Collm-Region, der Kreissportbund sowie der LRC Mittelsachsen gehören. Außerdem unterstützen zahlreiche Unternehmen aus der Region die Aktion finanziell. Dadurch entfallen beispielsweise für die Teilnehmer die sonst üblichen Gebühren.

Generationen übergreifender Sport

Eingeladen sind aber auch Oschatzer, die sich ohne sportlichen Ehrgeiz bewegen möchten. Auch für sie gibt es entsprechende Betätigungsmöglichkeiten, beziehungsweise entscheiden sie selbst, ob sie die Unterlagen für das Sportabzeichen ausfüllen. Auch im Vorjahr gab es eine größere Anzahl von Sportlern, die zwar die Disziplinen absolvierten, aber kein Sportabzeichen beantragten. „In Vorbereitung auf die Veranstaltung haben sich im Vorfeld 15 Sportfreunde als Kampfrichter lizenzieren lassen“, informiert Bernd Schmidt, Vorsitzender des SV Fortschritt Oschatz. Er freut sich auch, dass Schüler des Thomas-Mann-Gymnasiums in Eigenregie die Veranstaltung unterstützen und betreuen.

Zweites Familiensportfest am 26. August, 13 bis 17 Uhr im Schulsportpark des Thomas-Mann-Gymnasiums. Der Zugang befindet sich neben der Rosental-Sporthalle in der Berufsschulstraße. Dort sind ausreichend Parkplätze vorhanden.

Von Hagen Rösner