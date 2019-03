Bucha

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr stand für die Organisatoren Anke Woogk und Uwe Woogk-Nisius sofort fest, dass es eine Neuauflage der Teichmesse geben wird. Rund 500 Besucher waren nach Bucha gekommen – zielgerichtet, denn Laufkundschaft kann man am Mühlteich kaum erwarten. Er hat zwar als Badeteich einen gewissen Ruf, liegt aber an der weniger frequentierten Straßen. Die zweite Buchaer Teichmesse wird am Sonnabend, dem 25. Mai stattfinden. Von 10 bis 16 Uhr werden sich dann zirka 20 Aussteller dem Publikum präsentieren.

Große Angebotspalette am Teich

„Die meisten Aussteller vom vergangenen Jahr sind wieder mit dabei“, betont Anke Woogk. Einiges spräche dafür, dass sich deren Teilnahme in Bucha gelohnt habe. „Ein Aussteller sagte uns, dass wir in jedem Fall mit ihm rechnen könne, falls er schon einen anderen Termin an diesem Tag habe, werde er ihn absagen“, erzählt Anke Woogk. Ausgezahlt habe sich auch die Flexibilität der Veranstalter. So habe man im vorigen Jahr noch einen Händler einen Platz zugewiesen, der sich erst am Abend vor der Messe spontan angemeldet hatte. Auch er werde wohl wieder mit dabei sein. Dazu kämen einige neue Anbieter, zum Beispiel der Cavertitzer Naturwarenladen. Die am Mühlteich angebotene Palette werde somit von Kosmetik über Schmuck und Elektroartikel bis hin zu Bauelementen reichen. Wichtig sei den Veranstaltern, dass jede Branche dort nur einmal vertreten sein werde.

Parkplatz und Eintritt wieder frei

Wie im vergangenen Jahr werden Eintritt und Parkplatz kostenlos sein. Für die jüngsten Besucher biete man wieder Hüpfburg und Torwandschießen an. Im Gespräch sei man noch mit einem Anbieter, der Kutschfahrten veranstalte.

Anke Woogk und Uwe Woogk-Nisius setzen darauf, dass die Aussteller, die zur Versorgung der Besucher beitragen, in diesem Jahr wissen, mit welchem Andrang zu rechnen sei. Auf dem Parkplatz habe man im vergangenen Jahr neben allen möglichen Autokennzeichen aus dem Landkreis Nordsachsen auch jene des Nachbarkreises Meißen und sogar aus Bad Liebenwerda gesehen.

Von Axel Kaminski