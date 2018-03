Zweiter Anlauf bei Auftragsvergabe für Schlosschule Hof

Hof. „Diese Firma erklärte uns mit Schreiben vom 23. Februar, dass sie aus Kapazitätsgründen nicht in der Lage ist, die Arbeiten auszuführen“, schilderte Bürgermeister Michael Reinhardt den Grund, warum die Vergabe noch einmal auf die Tagesordnung gelangte.

Da nach Angaben des Planungsbüros keine Gründe vorlagen, die ordnungsgemäß erfolgte Ausschreibung zu wiederholen, sah der Beschlussvorschlag vor, den Zuschlag auf das verbleibende wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. Die Gemeinderäte votierten einstimmig dafür, den Baubetrieb Voigtländer mit diesem Auftrag zu betrauen.

Keine Neue Ausschreibung erforderlich

Die Oschatzer Firma war im ursprünglichen Bieterverfahren auf Platz 2 gelandet und rund zwei Prozent teurer als die günstigste Firma, die inzwischen verzichtet hat. Der Gemeinde Naundorf entstehen dadurch Mehrkosten in Höhe von knapp 1500 Euro. Dennoch liegt dieses Gebot – wie auch jenes, auf das im Januar der Zuschlag erteilt wurde, unter der Kostenschätzung. Insgesamt setzt die Kommune in diesem Jahr rund 400 000 Euro für die Sanierung der Grundschule ein und konzentriert ihre Mittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ komplett auf dieses Vorhaben.

Salbitzer Feuerlöschteich wird saniert

Einen weiteren Bauauftrag vergaben die Gemeinderäte an die Gastewitzer Bauunternehmung Voigt. Das Unternehmen unterbreitete von den drei Firmen, die sich am Bieterwettbewerb beteiligten, das wirtschaftlichste Angebot. Nachdem ursprünglich 10 000 Euro für diese Maßnahme vorgesehen waren, musste das Leistungsverzeichnis überarbeitet werden. Der Bauhof der Gemeinde erledigte Vorarbeiten wie das Fällen von Bäumen und das Beseitigen von Strauchwerk. Für das Beräumen des Teiches und den Zaunbau werden somit brutto 3094 Euro fällig.

Von Axel Kaminski