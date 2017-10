Zweites Oschatzer Oktoberfest wieder ein Erfolg

Oschatz. „Der Sonnabend war wirklich super. Wir sind sehr zufrieden“, sagt Dennis Bach, einer der beiden Organisatoren des Oschatzer Oktoberfestes. Er und Felix Knabe haben in diesem Jahr den Erfolg von 2016 wiederholt und das zweite Oktoberfest auf die Beine gestellt. Auch wenn die Besucher am Sonnabend in das Zelt geströmt seien, hätte der Besucherandrang am Freitag noch etwas besser sein können, betont Felix Knabe. „Für das nächste Jahr wollen wir uns für diesen Tag etwas Neues einfallen lassen, um noch mehr Besucher in das Zelt zu bekommen. Ideen gibt es bereits, Anfragen laufen“, sagt er.

Gäste aus Filderstadt sorgten für Stimmung

Durch das schlechte Wetter am Sonntag seien auch hier einige Besucher weg geblieben. Dennoch sei es ein Fest gewesen, das für Begeisterung bei den Organisatoren und bei den Besuchern sorgte. Dazu zählten auch 25 Gäste aus Filderstadt, die Oschatz besuchten. Sie übernachteten im europäischen Jugendcamp und meisterten mehrere Auftritte auf dem Oktoberfest. „Die Real Sound Band unter der Leitung von Gert Kürner hat am Freitagabend mit ihrer flotten Musik den Fassbieranstich durch den Oberbürgermeister umrahmt. Sonntag waren sie beim Frühschoppen zu Gast“, sagt die Oschatzer Pressesprecherin Anja Seidel. Die Real Sound Band war in den letzten Jahren schon oft in Oschatz. „Am Montag besuchten sie Dresden und am Dienstag ging es heim nach Baden-Württemberg.“

Im kommenden Jahr wollen die Organisatoren das Fest noch größer machen. „Wer rastet, der rostet“, so Dennis Bach. Das dritte Oktoberfest findet voraussichtlich vom 28. bis 30. Oktober 2018 statt.

Von Kristin Engel