Dahlen

Etwa eine Woche nach dem Prozessauftakt zu einem schweren Missbrauchsfall in Dahlen ist nun am Landgericht Leipzig das Urteil gefallen: Der 60-jährige Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Die Anklage lautete Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern und vorsätzlicher Körperverletzung. Bei der Geschädigten handelte es sich um die zum damaligen Zeitpunkt zwölf Jahre alte Tochter seiner Lebensgefährtin.

Vorschlag abgelehnt

Der 60-Jährige hatte den in der vergangenen Woche gestellten Verständigungsvorschlag von vier Jahren Gefängnisstrafe bei einem vollständigen Geständnis im Sinne der Anklage nicht angenommen, da er nichts zu verbergen habe, wie er erklärte. Daher ging das Gericht nun jeden Anklagepunkt mit dem Angeklagten durch, wobei er sich zu den Vorwürfen äußerte. Zu vier verschiedenen Zeitpunkten zwischen September 2014 und September 2015 soll der Mann das Mädchen an verschiedenen Orten sexuell missbraucht haben, wenn die Mutter nicht zugegen war. Während der wechselhaften Beziehung mit der Frau wohnte der Angeklagte in einer eigenen Wohnung im selben Wohnhaus, was es ihm erlaubte, die Stieftochter und auch den gemeinsamen, 2005 geborenen Sohn regelmäßig zu sehen. Dabei stritt er ab, den gewaltsamen Beischlaf mit der Stieftochter vollzogen zu haben und gab nur zu, sie zu verschiedenen Gelegenheiten an den Brüsten berührt und sich dabei selbst befriedigt zu haben.

Mutter sagt aus

Die Mutter wurde ebenfalls im Zeugenstand befragt und gab an, keinen Verdacht gehabt zu haben – bis ihre Tochter ihr dann 2016 von den zurückliegenden Übergriffen erzählte, nachdem es zu einer wiederholten Eskalation in der Familie mit dem Stiefvater gekommen war.

Der Aussage des Angeklagten stand die Aussage des Mädchens gegenüber, das am Donnerstagvormittag in den Zeugenstand trat. Die jetzt 16-jährige Schülerin antwortete den Fragen der Richterin mit leiser, monotoner Stimme. Wortkarg und schüchtern fielen ihre Antworten aus, da sie sichtlich Probleme hatte, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Um ihr die Situation zu erleichtern, verließen der Angeklagte und die Mutter den Sitzungssaal. Das Verhältnis vor dem Tatzeitraum bezeichnete das Mädchen als gut: „Er war eigentlich wie ein Papa für mich.“ Einen Tatbestand, den der Angeklagte in seiner Vernehmung bei der Polizei nicht angegeben hatte, erläuterte das Mädchen dann hinreichend detailliert. Beim Fernsehen im elterlichen Schlafzimmer habe sie der Stiefvater zuerst an den Brüsten berührt und wollte sie schließlich vergewaltigen, wobei sie ihn bat, aufzuhören. Das Mädchen konnte sich befreien und verließ das Zimmer. Im Bad stellte sie Blutungen und starke Schmerzen fest. Die Vergewaltigung stritt der Mann vehement ab.

Freund von Vorfällen erzählt

Ihrem ersten Freund hatte das Mädchen 2016 von den Vorfällen erzählt, aber erst ihr zweiter Freund riet ihr, eine Anzeige zu erstatten. Dies geschah Anfang des Jahres 2018. Der erste Freund bezeugte am Donnerstagvormittag ebenfalls die Aussage seiner Ex-Freundin.

Nach Abschluss der Beweisaufnahme erhielt der Angeklagte die Möglichkeit für einen letzten Kommentar und entschuldigte sich mit tränenerstickter Stimme bei der Stieftochter, was sie mit einem einfachen Nicken zur Kenntnis nahm. In ihrem eindringlichen Plädoyer hob die Staatsanwältin die Glaubwürdigkeit der Zeugin und die Schwere der Tat in dem jungen Alter hervor, verwies aber auch auf die Einsicht und die Teilgeständigkeit des Angeklagten.

Psychologische Betreuung

Demgegenüber stand die Einschätzung des Verteidigers, der die Glaubwürdigkeit der Aussage der Geschädigten anzweifelte, da keine Einigkeit in der tatsächlichen Tat der Vergewaltigung bestand. Seine Forderung einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung hatte vor den Augen der Kammer aber keinen Halt, da der Urteilsspruch schließlich auf drei Jahre und drei Monate fiel.

Das Mädchen begibt sich noch in diesem Jahr in psychologische Betreuung.

Von Katharina Stork