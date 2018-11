Frohburg

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Jason Dean Winter aus Frohburg. Der 10-Jährige wird seit Dienstagabend vermisst. Zuletzt wurde er gegen 14 Uhr an der Schule zur Lernförderung an der Luckaer Straße in Borna gesehen, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Eigentlich sollte er mit dem Bus gegen 16 Uhr nach Frohburg fahren – doch da kam er nie an.

Der Schüler ist schlank und etwa 1,40 Meter groß. Er hat kurze, dunkelblonde Haare und blaue Augen. Auffällig ist, dass der Junge etwas auf den Zehenspitzen läuft. Den Aussagen seiner Mutter zufolge ist er außerdem schüchtern. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er einen blau-schwarzen Anorak, blaue Jeans und blau-grüne Turnschuhe. Zudem hatte er einen Schulranzen bei sich.

Wer hat Jason seit Dienstagnachmittag gesehen oder weiß, wo er sich aufhält? Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 03433 2440.

