Meißen/Leipzig

In einem Fruchthof im Landkreis Meißen hat der Zoll 100 Kilogramm Kokain sichergestellt. Mitarbeiter des Betriebes in der Gemeinde Priestewitz hatten die Drogen in mehreren Bananenkisten entdeckt und die Polizei informiert, wie ein Sprecher des Zollfahndungsamtes am Donnerstag mitteilte. Nach Angaben des Zoll ist es der größte Fund der Droge in Sachsen bisher. Der Straßenverkaufswert wird vom Zoll auf 7,5 Millionen Euro angegeben.

Festnahmen habe es bisher nicht gegeben, die Ermittlungen dauerten an. Die Drogen waren bereits am 19. Mai gefunden worden, der Zoll hatte aber aufgrund ermittlungstaktischer Gründe den Fund bisher verschwiegen. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

dpa/joka