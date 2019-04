Zwickau

Eine 13-Jährige ist am Donnerstagmorgen von einem Mann in der Gemeinde Mülsen ( Landkreis Zwickau) in einen Kleintransporter gezerrt worden. Der Unbekannte habe das Mädchen gegen 6.30 Uhr gepackt und in den Laderaum gesperrt, teilte die Kriminalpolizei in Zwickau am Donnerstag mit. Nach einigen Minuten Fahrt habe der Mann angehalten und das Mädchen auf einem rund 400 Meter vom Ausgangsort entfernten Feld aus dem Wagen geführt.

Das Mädchen wehrte sich den Angaben zufolge mit Schlägen und Tritten und konnte schließlich fliehen. Der Mann sei daraufhin weggefahren. Die 13-Jährige rief wenig später die Polizei. Sie wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Zwickau ermittelt wegen Freiheitsberaubung.

von LVZ