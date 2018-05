Böhlen

In Böhlen hat ein 14-Jähriger mit einem Auto einen Unfall gebaut. Laut Polizei setzte sich der Jugendliche mit einem noch unbekannten Beifahrer hinter das Steuer des Wagens – ohne Wissen der Fahrzeughalterin. Zeugen sahen, wie der Junge gegen 11 Uhr mit hoher Geschwindigkeit von Böhlen in Richtung Werkstraße fuhr, dort bog er dann in Richtung Lippendorf ab. Dabei kam er mit dem Wagen nach rechts von der Straße ab, durchbrach eine Pollerabsperrung, stieß gegen eine Mauer und schleuderte zurück auf die Straße. Auf dem Fuß- und Radweg blieb er schließlich stehen.

Der 14-Jährige verschwand zusammen mit einem Beifahrer vom Unfallort, beide blieben unverletzt. Es entstand allerdings ein Schaden von rund 3500 Euro. Später beichtete der Fahrer alles seiner Mutter.

Die Polizei ermittelt gegen den Jugendlichen dennoch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs.

Von luc