Chemnitz -

In Chemnitz ist Haftbefehl gegen einen 18-Jährigen erlassen worden, der eine 15-Jährige im Keller eines Mehrfamilienhauses vergewaltigt haben soll. Der junge Mann sei dem Opfer flüchtig bekannt, teilte die Polizei am Montag mit. Er wurde wenige Stunden nach der Tat am Samstagnachmittag festgenommen und am Sonntag dem Amtsgericht vorgeführt. Eine Ermittlungsrichterin erließ Haftbefehl.

Einem Bericht der Freien Presse zufolge, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Syrer. Die Untersuchungen dauern weiter an. Das Mädchen wird wegen der erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Am Sonntag konnte die Polizei die 15-Jährige dort vernehmen.

Von LVZ