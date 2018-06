Beckwitz

Ein 15 Jahre alter Fahrradfahrer wurde am Sonntag gegen 12.40 Uhr bei einem Unfall in Beckwitz verletzt. Der Junge bog nach rechts ab und sei dabei zu weit nach links geraten, berichtete die Polizei. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte ebenso wie der 15-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Der Radfahrer fuhr frontal gegen das Auto und stürzte über die Motorhaube auf die Straße. Der 15-Jährige musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. An Rad und Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Von LVZ