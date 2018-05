Pirna

Der tragische Tod einer 17-jährigen Gymnasiastin aus Hohnstein gibt weiter Rätsel auf. Das Mädchen wurde von Einsatzkräften am späten Sonnabend tot auf einer Elektrolok am Pirnaer Bahnhof gefunden. Offenbar war sie auf das auf einem Nebengleis stehende Fahrzeug geklettert und war dabei der Oberleitung zu nahe gekommen. Ein Lichtbogen von der Hochspannungsleitung tötete die 17-Jährige.

Warum die Hohnsteinerin auf die Elektrolok geklettert war, ist nach wie vor unbekannt, heißt es auf DNN-Anfrage aus der Polizeidirektion Dresden. Das Motiv sei weiterhin nicht geklärt. Die 18-jährige Begleiterin aus Pirna konnte von den Ermittlern noch nicht vernommen werden. Sie war auf dem Bahnhofsgelände, ob sie aber auch Augenzeugin des grausigen Geschehens ist, ist noch nicht geklärt.

Die 18-Jährige hat einen Schock erlitten und wird deshalb in einem Krankenhaus behandelt. Von ihrer Aussage versprechen sich die Ermittler Auskunft zu der Frage, was die beiden jungen Frauen, die eigentlich mit der S-Bahn nach Dresden wollten, auf das Bahnhofsgelände getrieben hat. Vernommen werde sie aber erst, wenn die medizinische Behandlung abgeschlossen sei, so ein Polizeisprecher.

Ein Obduktionstermin, bei dem der Leichnam der 17-Jährigen untersucht werde, stehe noch nicht fest.

Von uh