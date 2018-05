Falkenstein

Ein 17-Jähriger ist nach einem Sturz aus der dritten Etage am späten Freitagabend eines Wohnhauses für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Falkenstein gestorben. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau war der Jugendliche aus dem Sudan am Freitagabend auf den Vorsprung eines geöffneten Fensters in dem Haus im Vogtlandkreis geklettert und heruntergestürzt.

Kurz zuvor war die Polizei wegen eines Streits alarmiert worden. Mehrere Jugendliche seien nach massivem Alkoholkonsum aneinandergeraten, teilte die Polizei mit. Die Beamten hatten die Situation nach eigenen Angaben bereits entschärft, als sie den nach unten stürzenden Mann bemerkten. Der eingetroffene Notarzt konnte nur noch den Tod des Gestürzten feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

LVZ