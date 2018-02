Halle. Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist in Halle eine 19 Jahre alte Frau am Samstagmorgen aus einem Fenster in der vierten Etage eines Hauses gestürzt. Der Notarzt stellte den Tod der am Boden liegenden Frau fest, teilte die Polizei in Halle mit.

Zu den genauen Umständen ihre Todes ermittelt die Polizei. Nach den bisherigen Erkenntnisse handele es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen tragischen Unglücksfall.

LVZ