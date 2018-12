Halle/Leipzig

In der Nacht zu Samstag ist in Halle ein Leipziger aus einer Gruppe von zehn Personen heraus angegriffen worden. Laut Polizei fragte am Friedemann-Bach-Platz die Gruppe den Leipziger zunächst nach seiner Fan-Zugehörigkeit, woraufhin er sagte, dass er kein Fußball-Fan sei.

Als ihn eine der Personen nach Bier fragte, gab er eine Flasche ab. Als noch weitere Menschen aus der Gruppe nach Bier fragten, kam es zum Streit. Einer der Saalestädte schlug dem Leipziger plötzlich mit der Faust ins Gesicht. Zudem schlug der Täter eine Bierflasche gegen das Auto des 19-Jährigen.

Die Polizei in Halle ermittelt nun in dem Fall.

Von luc