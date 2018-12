Chemnitz

Einen Tag nach einem tödlichen Unfall in Chemnitz hat die Polizei die mutmaßliche Verursacherin gefasst. Mithilfe von Videoaufzeichnungen sei eine Frau ermittelt worden, die am Mittwochabend vermutlich eine 20-Jährige überfahren hatte. An dem Fahrzeug der Frau wurden Beschädigungen festgestellt, die mit dem Unfallgeschehen einhergehen könnten, teilte die Polizei mit. Der Wagen sei sichergestellt worden.

Am Vorabend war eine junge Frau beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Dabei war die Fußgängerin unter ein anderes Fahrzeug geraten und noch am Unfallort verstorben. Die Unfallverursacherin war geflüchtet. Gegen die Tatverdächtige wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Unfallflucht ermittelt.

Von LVZ