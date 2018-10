Rathewalde

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend zwischen Lohmen und Rathewalde in der Sächsischen Schweiz: Nach ersten Informationen fuhr ein Renault Scenic-Fahrer auf der S165 von Lohmen in Richtung Rathewalde. Auf gerader Strecke wollte der Fahrer trotz Überholverbots einen 5-er BMW mit Leipziger Kennzeichen überholen.

Dabei krachte er frontal mit einer entgegen kommenden 20-jährigen Mazda Demio-Fahrerin zusammen. Durch den heftigen Aufprall schleuderte das Heck des Renaults noch gegen den BMW und beschädigte diesen auf der Fahrerseite. Die 20-jährige Mazda-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Alarmierte Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst versuchen die junge Frau aus dem Fahrzeug zu retten und zu befreien, allerdings konnte sie nur noch tot aus dem völlig zerstörten Pkw geborgen werden.

Der Unfallverursacher wurde ebenfalls verletzt und kam in ein Krankenhaus. Auch der BMW-Fahrer kam in eine Klinik. Bei dem Unfallverursacher wurde Alkoholgeruch festgestellt, einen genauer Wert der Atem-Alkoholkontrolle steht noch aus. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen auch die Feuerwehren Lohmen, Rathewalde Dorf Wehlen und Mühlsdorf mit 34 Kameraden. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die Straße gereinigt. Die S165 war bis gegen 2.30 Uhr voll gesperrt.

Von Marko Förster