Für einen 20-jährigen Autofahrer endete am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr die Fahrt zur Arbeit an einem Baum neben der S 43. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt. Über dem Autobahnzubringer zwischen Großpösna und Naunhof, wo der Unfall nahe dem Abzweig Fuchshain passierte, lag dichter Morgennebel.

Der 20-Jährige war mit dem Ford in Richtung Leipzig unterwegs und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem das Fahrzeug in einen etwa zwei Meter tiefer liegenden Straßengraben rutschte, prallte er dort frontal gegen einen Baum – was einen Totalschaden am Auto zur Folge hatte.

Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Naunhof rückten aus, um bei der Rettung des Fahrers zu helfen und um die Unfallstelle abzusichern. Der Verkehr auf der S 43 konnte von der Polizei einspurig am Unfallort vorbei geführt werden, sodass nennenswerte Behinderungen im Berufsverkehr ausblieben.

Von Frank Schmidt