Langenleuba-Niederhain

Ein Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang hat sich am Sonntagabend im äußersten Osten des Altenburger Landes ereignet. Gegen 20.30 Uhr war auf der Landstraße zwischen Langenleuba-Niederhain und Lohma, kurz hinter der Ortslage Buscha, eine 21-jährige Autofahrerin mit ihrem Honda von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Wagen gegen einen Baum, kippte auf die Beifahrerseite und fing sofort Feuer. Zwar war ein Ersthelfer vor Ort, der die Fahrerin noch aus dem brennenden Fahrzeug ziehen konnte, doch die junge Frau hatte schwerste Verletzungen erlitten. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später an den Unfallfolgen verstarb. Wie es zu dem Unfall kam, sei nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen ungeklärt. Der Pkw brannte vollständig aus. Die Fahrbahndecke wurde bei dem Feuer ebenfalls beschädigt.

Von OVZ