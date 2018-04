Stollberg -

In Stollberg im Erzgebirge ist in der Nacht zum Montag eine Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, ist die 27-Jährige wahrscheinlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts eingeleitet. Ein 37 Jahre alter Tatverdächtiger wurde nach seiner Flucht in Oberfranken festgenommen.

Verdächtiger muss ins Krankenhaus

Der Mann sei mit einem Wagen von der Wohnung im Ortsteil Raum geflüchtet und wenige Stunden später gestellt worden. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat eine Obduktion der Leiche angeordnet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Todesursache, zu den Umständen und zum Motiv des Tatverdächtigen dauern an.

Von LVZ