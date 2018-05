Bad Schandau -

Die Polizei hat in einem früheren Steinbruch bei Bad Schandau (Sächsische Schweiz) am Samstagmorgen die Leiche eines jungen Mannes aus Hannover (Niedersachsen) gefunden. Der Tote lag etwa 40 Meter unter einer Abbruchkante, wie die Behörde in Dresden am Sonntag mitteilte.

Die Polizei geht aufgrund der Fundsituation von einem Unfall aus. Die Mutter hatte den 28-Jährigen am Freitag in seiner Heimatstadt als vermisst gemeldet, da sie den Diabetiker seit dem Vortag weder telefonisch noch über soziale Medien erreichen konnte. Er hatte sich zuletzt am Lilienstein aufgehalten.

Gegen 2.10 Uhr hatten die Beamten bei der Suche nach dem Vermissten sein Auto in Halbestadt verschlossen gefunden. Im Umfeld des Wagens suchten die Einsatzkräfte bei Tagesanbruch weiter und machten gegen 9.30 Uhr die traurige Entdeckung.

