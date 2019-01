Waldhufen/Görlitz

Wegen versuchten Totschlags an seiner Partnerin ist Haftbefehl gegen einen 28 Jahre alten Mann erlassen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Görlitz am Samstag mitteilten, soll der Mann am Freitag in Waldhufen (Ostsachsen) seine 53 Jahre alte Lebensgefährtin angegriffen haben. Er habe ihr mit einem spitzen Gegenstand mehrere Verletzungen zugefügt. Die 53-Jährige wurde operiert und ist außer Lebensgefahr.

Sie habe den Mann offensichtlich verlassen wollen, weswegen ein Streit ausbrach. Der 28-Jährige wurde am noch am Freitag gefasst. Ein Amtsrichter erließ am Samstag Haftbefehl gegen den vorbestraften Mann.

via dpa