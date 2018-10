Wiedemar

Auf der A 9 bei Leipzig ist bei einem schweren Verkehrsunfall ein Mann ums Leben gekommen, zwei Männer wurden schwer verletzt. Ein 26-Jähriger sei in der Nacht zu Dienstag aus noch unbekannter Ursache mit seinem Transporter auf einen Lkw aufgefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Unfall ereignete sich zwischen der Abfahrt Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz.

Den Angaben der Polizei zufolge wurde ein 29-jähriger Insasse des Transporters tödlich verletzt. Der Fahrer und ein weiterer 26-jähriger Insasse erlitten schwere Verletzungen. Die Sperrung der Autobahn in Richtung Leipzig hielt am Dienstagmorgen noch an. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Von LVZOnline