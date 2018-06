Wegen Mordes an seiner Freundin ist am Freitag ein 30-Jähriger vom Dresdner Landgericht zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Schwurgericht sah es als erwiesen an, dass er seine Freundin am 20. April 2017 in Dresden aus Eifersucht und mit besonderer Grausamkeit getötet hat.