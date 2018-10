Frohburg/Roda

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße 7 zwischen Roda und Streitwald ereignet. Ein 31-Jähriger, der mit einem VW Golf in Richtung Streitwald unterwegs war, verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw driftete nach rechts, durchfuhr den Graben und überschlug sich.

Bundesstraße voll gesperrt

Der Mann erlitt nach Informationen der Polizei schwerste Verletzungen. Die Polizei brachte ihn ins Krankenhaus, wo er wenig später verstarb. Ob überhöhte Geschwindigkeit oder andere Gründe zu dem Unfall führten, sei noch ungeklärt, sagte Uwe Voigt, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

Von Ekkehard Schulreich