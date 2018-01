32-Jähriger springt auf Zugsitzen umher und greift Polizisten an

Halle. Ein 32-jähriger Schwarzfahrer hat am Sonntag auf dem Hauptbahnhof in Halle mehrere Beamte der Bundespolizei angegriffen. Laut der Sicherheitskräfte hatte sich gegen 13.15 Uhr eine Zugbegleiterin aus dem ICE von Berlin nach Halle gemeldet und von einem Mann ohne Ticket berichtet. Dieser sei zudem auf den Sitzen umhergesprungen und habe Zugpersonal und Reisende angeschrien.

Am Hauptbahnhof Halle konnten die herbeigerufenen Bundespolizisten den 32-Jährigen zunächst nur schwer dazu bewegen, aus dem Zug auszusteigen. Später versuchte er, die Beamten zu treten und zu schlagen. Der Mann wurde gefesselt und auf die Wache gebracht. Dort stellten die Beamten fest, dass sich der Nigerianer illegal in Deutschland aufhält. Am Montag sollte geprüft werden, ob der 32-Jährige in Abschiebehaft verlegt wird. Zudem würden den Mann Anzeigen wegen Körperverletzung, Erschleichens von Leistungen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und unerlaubten Aufenthalts erwarten.

