Großpösna

Ein 33-Jähriger hat auf der Mittelstraße in Großpösna am Donnerstag um 13.30 Uhr das Fahrzeug seiner Freundin filmreif mit einem waghalsigen Bremsmanöver zum Stehen gebracht. Während der Fahrt zog er die Handbremse und sprang auf die Fahrbahn. Durch sein Verhalten mussten weitere Fahrzeuge bremsen und auf der Fahrbahn stehen bleiben. Der betrunkene Fahrer fing daraufhin an zu randalieren, warf sich einem Fahrzeug auf die Motorhaube, trat einem anderen gegen den Seitenspiegel und knickte einen Scheibenwischer um.

Die alarmierte Polizei stellte beim Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,44 Promille fest und veranlasste auf notärztliche Anordnung eine spezialmedizinische Betreuung. Zusätzlich wurde gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Von fb