Torgau

Ein 35-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Feuer in Torgau verletzt worden. Die Wohnung des Mannes brannte aus bisher noch ungeklärter Ursache komplett aus, teilte die Polizei mit. Der Notruf ging gegen 0.45 Uhr bei der Feuerwehr ein. Die Kameraden retteten den Bewohner über eine Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss. Er kam anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Sieben weitere Personen aus dem Mehrfamilienhaus am Rosa-Luxemburg-Platz, in dem insgesamt neun Parteien wohnen, kamen vorsorglich in eine Klinik. Sie wurden später privat untergebracht, hieß es weiter. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

