Bei einer Auseinandersetzung in der Chemnitzer Innenstadt sind am frühen Sonntagmorgen drei Männer im Alter von 33, 35 und 38 Jahren schwer verletzt worden. Der 35-Jährige starb später im Krankenhaus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagvormittag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Wie es weiter hieß, ereignete sich die Auseinandersetzung gegen 3.15 Uhr in der Chemnitzer Brückenstraße. Mehrere Personen unterschiedlicher Nationalitäten seien dort nach verbalen Attacken aufeinander losgegangen und verletzten sich.

Während Krankenwagen auf dem Weg zum Tatort waren, konnten einige der Beteiligten flüchten. Im Zuge einer Fahndungs konnten zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren gestellt werden, teilten die Behörden mit. Ob die Festgenommen in die Auseinandersetzung involviert waren, müsse allerdings noch ermittelt werden.

Am Sonntagvormittag wurden noch Spuren am Tatort unweit des Chemnitzer Stadtfestes gesichert. „Die Staatsanwaltschaft Chemnitz und die Polizeidirektion Chemnitz haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Totschlages aufgenommen. Dabei müssen insbesondere der Auslöser des Disputes sowie der genaue Tatablauf noch ermittelt werden“, hieß es weiter.

