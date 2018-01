38-Jähriger aus Saalfeld – Thüringer Polizei identifiziert Lehestener Wasserleiche

Lehesten. Bei der Wasserleiche im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt handelt es sich um einen 38-Jährigen aus der Region. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, sei der Mann aus Saalfeld nach Zeugenhinweisen identifiziert worden. Dabei habe auch das Fahndungsfoto des Tattoos vom rechten Oberarm des Toten geholfen. Ein Hobbytaucher hatte die Leiche am vergangenen Sonntag in einem See in Lehesten gefunden.

Die Todesursache war auch am Donnerstag zunächst unklar. Der Sprecher betonte, es werde in alle Richtungen ermittelt. Von einem natürlichen Tod gingen die Beamten der Kriminalpolizei jedoch nicht aus. Ein Gewaltverbrechen werde nicht ausgeschlossen.

Die Leiche lag nach Angaben des Sprechers schon länger am Fundort und habe Verletzungen aufgewiesen. Details wollte er ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Der Tote war zuvor nicht als vermisst gemeldet worden.

Am Donnerstag suchten rund 100 Einsatzkräfte – unter ihnen auch Taucher – rund um den Fundort nach Beweisen. Die könnten Gegenstände sein, die auf bestimmte Personen hinweisen oder Spurenträger sein könnten, hieß es. Die Fundstücke werden nun ebenso ausgewertet wie die Erkenntnisse der Gerichtsmedizin. Womöglich werde die Suche rund um den See am Freitag fortgesetzt, sagte der Sprecher.

Von LVZ