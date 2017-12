40-Jährige wird in Halle mit schweren Verletzungen gefunden und stirbt

Halle. Am frühen Donnerstagabend ist in Halle-Eselsmühle eine Frau ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben wurde die 40-jährige um 17.30 Uhr mit schweren Verletzungen in einem Geschäft aufgefunden und verstarb trotz des sofortigen Einsatzes der Rettungskräfte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts und hat in diesem Zusammenhang einen 49-Jährigen Mann festgenommen. Er und das Opfer sollen sich gekannt haben.

Über den genauen Tathergang machte die Polizei am Abend noch keine Angaben.

Von anzi