41-Jähriger in Halle niedergestochen

Halle. Gegen 14:15 ist in der Friedrichsstraße in Halle ein Mann von einem 26-Jährigen niedergestochen worden. Dieser griff sein 41-jähriges Opfer nach Polizeiangaben mit einem Messer an und verletzte den Mann schwer. Der Täter floh vom Ort des Geschehens, konnte jedoch später von der Polizei in seiner Wohnung festgenommen werden.

Auch die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der 41-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und musste dort operiert werden. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Der Grund für die Tat ist noch nicht bekannt.

lvz