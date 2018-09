Leipzig

Nach dem Ausfall einer Belüftungsanlage sind in einem Stall im Landkreis Hildburghausen rund 500 Schweine erstickt. Das Unglück ereignete sich bereits am Montag, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Sie gehe davon aus, dass die Tierkörper inzwischen vom Gelände einer Genossenschaft in Käßlitz abtransportiert worden seien. Die Veterinärbehörde ermittele derzeit, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Zunächst hatte das „Freie Wort“ berichtet.

Dem Blatt zufolge hatte ein Tierarzt aus Käßlitz beobachtet, wie die toten Tiere mit einem Radlader aus dem Stall gebracht wurden. Seinen Angaben zufolge hätte ein Notstromaggregat anspringen müssen, als die Lüftung im Stall ausgefallen sei. Der Arzt habe angekündigt, Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu erstatten.

joka