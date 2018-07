Unterwellenborn

Nach dem Tod eines 56 Jahre alten Jägers bei Unterwellenborn (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft zu den genauen Umständen. Am Ort des Vorfalls würden Spuren gesichert, die Waffen der sechs an der Jagd beteiligten Jäger seien sichergestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 56-Jährige war am Mittwoch von einem Schuss getroffen worden und starb noch vor Ort. Er hatte an einer sogenannten Erntejagd teilgenommen, bei der Jäger ein Feld umstellen und warten, bis das Wild von den Erntemaschinen aufgescheucht wird.

Wie es weiter hieß, versuchten Rettungskräfte noch, den Mann zu reanimieren. Diese Maßnahmen hätten jedoch keinen Erfolg gehabt. Bei der Suche nach Spuren kamen den Angaben zufolge auch speziell trainierte Hunde zum Einsatz, die auf das Aufspüren von Munitionsteilen spezialisiert sind. Auch ein Polizeihubschrauber war an den Maßnahmen beteiligt.

Zuvor Sechsjährige angeschossen

Bereits am vergangenen Samstag war es im Landkreis Greiz zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Dort wurde ein sechs Jahre altes Mädchen in einer Kleingartenanlage von einem Projektil getroffen und schwer verletzt.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Donnerstag sind die Experten der Kriminalpolizei noch immer dabei, ein gefundenes Geschoss und die von sieben Jägern sichergestellten Waffen miteinander zu vergleichen. Zum Gesundheitszustand des Mädchens lagen keine neuen Angaben vor.

Jagdverband: "Tief betroffen"

Unterdessen zeigte sich Deutsche Jagdverband tief betroffen über den tödlichen Jagdunfall bei Unterwellenborn. "Wir sind entsetzt und tief betroffen. Jeder Unfall ist einer zu viel, auch wenn es nur sehr selten dazu kommt", erklärte der Verband in einer schriftlichen Stellungnahme. Um solche Vorfälle zu verhindern, gebe es für Jäger verschiedene Regeln zur Sicherheit.

Auch der Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Thüringen, Frank Herrmann, verwies auf Vorschriften, wonach Jäger bei Erntejagden verpflichtet würden, nur in festgelegten Schusssektoren zu schießen und klar definierte Richtungen einzuhalten. Erntejagden bergen nach seinen Worten besondere Gefahren, weil sie häufig sehr kurzfristig organisiert werden müssten.

LVZ