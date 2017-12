60-Jährige schlägt groß zu und stiehlt Lammfilets mit Pfanne

Sondershausen. Eine Ladendiebin aus dem Kreis Nordhausen hat die Redensart „Wennschon, dennschon“ auf ihre Weise interpretiert. Wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen am Sonntag mitteilte, ließ die 60-Jährige beim Einkauf in einem Supermarkt in Sondershausen nicht nur drei Lammfilets in ihrer Tasche verschwinden, sondern auch die zur Zubereitung erforderliche Bratpfanne.

Zudem wollte sie ein T-shirt und eine paar Damenpantys mitgehen lassen. Die Diebin hatte allerdings den Ladendetektiv übersehen. Er stellte die Frau. Nun hat sie eine Anzeige am Hals.

LVZ