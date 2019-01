Schlegel

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der B 169 bei Hainichen. Gegen 15 Uhr war ein 68-Jähriger mit einem Pkw Toyota von Hainichen in Richtung Schlegel unterwegs. Nahe der Einmündung zur Kratzmühlerstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Der entstandene Sachschaden wurde mit zirka 3 300 Euro beziffert. Die B 169 war bis kurz nach 18 Uhr voll gesperrt.

Zeugen zum Unfallhergang gesucht

Die Verkehrspolizei der Polizeidirektion Chemnitz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Es wird noch ein Zeuge gesucht, der mit seinem Auto unmittelbar hinter dem Toyota gefahren und als Ersthelfer mit vor Ort gewesen sein soll. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0371 8740-0 entgegengenommen.

Von Olaf Büchel